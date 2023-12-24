В ЯНАО новую лыжероллерную трассу в Муравленко откроют массовым забегом

В Муравленко в понедельник, 25 декабря, состоятся открытие лыжероллерной трассы длиной три километра и массовый забег, сообщил telegram-канал «Муравленковский день» со ссылкой на главу города Елену Молдован.
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