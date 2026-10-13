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Глава британской контрразведки заявил, что ИИ угрожает безопасности страны

Глава британской контрразведки заявил, что ИИ угрожает безопасности страны

Помимо преимуществ использование систем искусственного интеллекта (ИИ) повышает риски для национальной безопасности Великобритании, заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум, 13 октября сообщает пресс-служба MI5.

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