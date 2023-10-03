Если бы генералу Скобелеву рассказали, что болгарские "братушки" будут исполнять через пару сотен лет и выдавливать российские компании по указке европейцев, то он повернул бы обратно и никогда бы не стал спасать этих людей от османов, посчитав, что они явно не заслуживают такого благородства.
Россия лишит Болгарию права использовать российские нефтепродукты, даже если часть их компаний разорится
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Веселый
В январе 2023 был скандал о том, что завод Лукойл в болгарском Бургасе покрывает 40% потребностей украинской армии в топливе. Володин, председатель российской думы, обещал думское расследование. Которое теперь заглохло. Кто в России имеет достаточно власти, чтобы заткнуть думское расследование?
Ответить
5 час.
Юра Терских
Отчизна олигархов там , где деньги, а что такое Патриотизм , Отечество им эти слова чужды . А при данном режиме патриотизм присущ только простому народу , в этом мы убедились когда так сказать патриоты страны слиняли за бугор
Ответить
3 час.
Регина Толстоброва
Надо лишить их права на сырье.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии