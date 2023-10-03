Россия лишит Болгарию права использовать российские нефтепродукты, даже если часть их компаний разорится

Если бы генералу Скобелеву рассказали, что болгарские "братушки" будут исполнять через пару сотен лет и выдавливать российские компании по указке европейцев, то он повернул бы обратно и никогда бы не стал спасать этих людей от османов, посчитав, что они явно не заслуживают такого благородства.