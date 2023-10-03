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Россия лишит Болгарию права использовать российские нефтепродукты, даже если часть их компаний разорится

Россия лишит Болгарию права использовать российские нефтепродукты, даже если часть их компаний разорится

Если бы генералу Скобелеву рассказали, что болгарские "братушки" будут исполнять через пару сотен лет и выдавливать российские компании по указке европейцев, то он повернул бы обратно и никогда бы не стал спасать этих людей от османов, посчитав, что они явно не заслуживают такого благородства.

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Комментарии
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