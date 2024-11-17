Украинские СМИ: В Днепропетровской области под обстрел попало ж/д депо Украинские паблики сообщают, какие объекты в каких населённых пунктах попали под сегодняшний массированный удар ВС России.
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Украинские СМИ: В Днепропетровской области под обстрел попало ж/д депо Украинские паблики сообщают, какие объекты в каких населённых пунктах попали под сегодняшний массированный удар ВС России.
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