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"На деревню летит". На Алтае сняли падение ступени ракеты

"На деревню летит". На Алтае сняли падение ступени ракеты

"На деревню летит". На Алтае сняли падение ступени ракеты Ракета летела на фоне Луны В Республике Алтай жители, отдыхающие в районе Пыжинских озёр, сняли на видео момент падения ступени ракеты , запущенной с Байконура, сообщает "Барнаул 22".

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