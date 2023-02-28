"На деревню летит". На Алтае сняли падение ступени ракеты Ракета летела на фоне Луны В Республике Алтай жители, отдыхающие в районе Пыжинских озёр, сняли на видео момент падения ступени ракеты , запущенной с Байконура, сообщает "Барнаул 22".