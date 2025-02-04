Украина теряет контроль: новости СВО от 4 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1075-й день спецоперации России на Украине

На 1076-й день спецоперации на Украине, обстановка на фронте остаётся напряжённой. В зонах активных боевых действий, таких как Херсон, Запорожье и Угледар, продолжаются интенсивные столкновения, несмотря на усиление позиций обеих сторон.
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