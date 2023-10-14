GT: Идея о ядерной войне с РФ и КНР набирает вес в США

Геннадий Бережнов

Идея о возможности проведения одновременной ядерной войны с Российской Федерацией и Китаем говорит, что власть США окончательно съехала с катушек. И их не страшит, что они просто сдохнут! США без мировой гегемонии не представляют дальнейшей жизни. Мир на грани исчезновения.