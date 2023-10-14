Доклад комиссии конгресса Соединенных Штатов Америки указывает на то, что среди американской элиты существует идея о возможности проведения одновременной ядерной войны с Российской Федерацией и Китаем.
GT: Идея о ядерной войне с РФ и КНР набирает вес в США
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Идея о возможности проведения одновременной ядерной войны с Российской Федерацией и Китаем говорит, что власть США окончательно съехала с катушек. И их не страшит, что они просто сдохнут! США без мировой гегемонии не представляют дальнейшей жизни. Мир на грани исчезновения.
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