Актриса Анна Пересильд заявила, что не позиционирует себя как ребенок

Актриса Анна Пересильд ответила на критику своих образов. Об этом сообщает издание "СтарХит". В сети Пересильд критикуют за откровенные наряды, которые, по мнению некоторых пользователей, слишком "взрослые" для артистки.
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