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Актриса Анна Пересильд заявила, что не позиционирует себя как ребенок

Актриса Анна Пересильд заявила, что не позиционирует себя как ребенок

Актриса Анна Пересильд ответила на критику своих образов. Об этом сообщает издание "СтарХит". В сети Пересильд критикуют за откровенные наряды, которые, по мнению некоторых пользователей, слишком "взрослые" для артистки.

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