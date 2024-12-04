Гречка стала самым дешевеющим продуктом в регионах России

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гречка в октябре стала самым дешевеющим продуктом в России - цены на нее за год снизились в 33 регионах, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
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