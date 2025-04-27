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  • Невидимка Невидимка
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Боец ВСУ снял, как в него выстрелил российский снайпер

Боец ВСУ снял, как в него выстрелил российский снайпер

Украинский военный с Южно-Донецкого направления едва не снял собственную смерть на камеру. Он попал под огонь снайпера Вооруженных сил России, сообщил военный блогер Чингиз Дамбиев в своем Telegram-канале.

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