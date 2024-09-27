«Мы там, чтобы они не пришли в наши дома»: зачем бойцы из Татарстана идут на СВО

Военнослужащие из Татарстана каждый день мужественно сражаются на передовой и приближают Победу. В своих историях бойцы и их родные поделились, почему они решили встать на защиту Родины, а также рассказали о том, как их ждут дома и поддерживают в тылу.
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