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Татар-информ

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«Мы там, чтобы они не пришли в наши дома»: зачем бойцы из Татарстана идут на СВО

«Мы там, чтобы они не пришли в наши дома»: зачем бойцы из Татарстана идут на СВО

Военнослужащие из Татарстана каждый день мужественно сражаются на передовой и приближают Победу. В своих историях бойцы и их родные поделились, почему они решили встать на защиту Родины, а также рассказали о том, как их ждут дома и поддерживают в тылу.

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