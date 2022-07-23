УКРАИНА: НОВОСТИ 23.07.2022 день

Страна и люди

«Боинг» МН-17 забудут: Тимошенко описал трагичный удел Европы с поставками оружия Украине МАРИЯ МАРМЕЛАДОВА Военный эксперт Михаил Тимошенко обрисовал в красках сценарий, когда у европейцев наступит «просветление» насчет поставок оружия Украине.