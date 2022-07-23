Страна и люди

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УКРАИНА: НОВОСТИ 23.07.2022 день

УКРАИНА: НОВОСТИ 23.07.2022 день

«Боинг» МН-17 забудут: Тимошенко описал трагичный удел Европы с поставками оружия Украине  МАРИЯ МАРМЕЛАДОВА Военный эксперт Михаил Тимошенко обрисовал в красках сценарий, когда у европейцев наступит «просветление» насчет поставок оружия Украине.

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