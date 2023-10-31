Пашинян в бешенстве из-за слов сказанных о нем на Первом канале. Армения решила отомстить, но вышло нелепо

Интересная жизнь с Vera Star Никол Пашинян неожиданного обиделся на правду которая прозвучала в эфире одного из федеральных российских каналов, громко затопотал своими маленькими ножками и пригрозил жестким ответом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии