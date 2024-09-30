Агроэксперт Абакумов: в России ожидается рост цен на сельхозпродукцию

Снижение сбора зерна в России приведет к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Об этом рассказал агроэксперт, главный редактор Медиа-группы "Крестьянские ведомости" Игорь Абакумов, передает Pravda.
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