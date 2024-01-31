Компания PayPal инвестировала $6 500 000 в криптовалютный стартап Mesh

Корпорация PayPal (международная платёжная система, предоставляющая услуги онлайн-переводов и электронной коммерции) вложила $6,5 млн в крипто-стартап под названием Mesh, который специализируется на предоставлении платежных услуг в области криптовалют.
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