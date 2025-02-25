Дмитрий Чернышенко: НЦМУ помогают быстро вывести технологии на рынок

Научные центры мирового уровня (НЦМУ) позволяют быстро вывести востребованные технологии на рынок, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках совещания о результатах деятельности НЦМУ за пять лет, сообщает пресс-служба вице-премьера.
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