Шохин предлагает «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики России

Новая модель экономики России должна строиться на «трех китах», считает глава РСПП Александр Шохин. Первый — человек, второй — бизнес, третий — инновацииАлександр Шохин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) «Семь столпов» новой экономической модели России, которые ранее предложили исследователи аналитического центра «Третий Рим», можно трансформировать в «трех китов».
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