Страна и люди
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Страна и люди

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Шохин предлагает «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики России

Шохин предлагает «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики России

Новая модель экономики России должна строиться на «трех китах», считает глава РСПП Александр Шохин. Первый — человек, второй — бизнес, третий — инновацииАлександр Шохин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) «Семь столпов» новой экономической модели России, которые ранее предложили исследователи аналитического центра «Третий Рим», можно трансформировать в «трех китов».

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