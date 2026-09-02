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Русская весна

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Захарова заявила о «любви» к сбежавшим за границу псевдоэкспертам

Захарова заявила о «любви» к сбежавшим за границу псевдоэкспертам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме рассказала, что она «обожает» экспертов, которые сидя за границей рассуждают о мыслях президента России Владимира Путина.

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