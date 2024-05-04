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Квотербек «Грин-Бэй» Алекс Мэгу сменит позицию на ресивера

Выступающий в тренировочном составе «Грин-Бэй Пэкерс» Алекс Мэгу перейдет с позиции квотербека на принимающего.

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