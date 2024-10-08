В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о заражении Марбургом через бананы

Лихорадка Марбург не передается через фрукты, включая бананы. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.
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