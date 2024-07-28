Виктория Фуртунэ: "Уголовное преследование против меня прекращено. Жду извинений"

«Меня уведомили, что уголовное дело в отношении меня прекращено. Теперь жду извинений». Такое заявление сделала Виктория Фуртунэ, бывший прокурор по борьбе с коррупцией, в эфире телепередачи "Главное", ведущей которой является Нина Димогло, отмечает Noi.
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