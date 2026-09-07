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Смартфоны в мире подорожали в среднем на 15% с начала года

Смартфоны в мире подорожали в среднем на 15% с начала года

Глобальный рынок мобильных устройств зафиксировал беспрецедентный рост цен: с начала года смартфоны подорожали в среднем на 15%, а на отдельные модели ценники практически удвоились.

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