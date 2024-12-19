Царевна Софья Алексеевна: путь к власти

Юрий Ильинов

Князь-революционер Пётр Кропоткин: анархист-теоретик, не принявший практики Род князей Кропоткиных, происходивший от смоленских Рюриковичей, имел среди своих представителей как славных администраторов и генералов, так и предателей и революционеров. Таким образом, одни члены этой фамилии служили Отечеству, а другие расшатывали его устои. Князь Пётр Алексеевич, скорее, принадлежал ко второй категории, хотя безусловным разрушителем его назвать сложно. Дело в том, что этот человек, в отличие, например, от Н.И.Махно, свои революционно-анархические взгляды исповедовал лишь в теории. Когда князю довелось на практике столкнуться с носителями анархических взглядов в их природной среде, то он был возмущён до глубины души. Впрочем, в отличие от своих более щепетильных собратьев, Кропоткин остался в советской России, где и умер в самом конце Гражданской войны. Изначально сложно было предположить, что судьба Петра Алексеевича сложится столь причудливым образом. Как и положено аристократу, он получил прекрасное образование в гимназии и Пажеском корпусе, а потом поступил на военную службу. При этом князь проявил свою первую, не совсем понятную современникам странность. Имея все возможности служить в гвардии, он предпочёл ей карьеру на Дальнем Востоке, который в ту пору был совершенно глухим краем. Находясь на окраине империи, наш герой много путешествовал и описывал этнографические особенности местных народов. Сибирь и Дальний Восток служили местами ссылок не только обычных каторжников, но и революционеров. После знакомства с этими людьми Кропоткин и начал склоняться к своим радикальным взглядам. Впрочем, их эволюция происходила постепенно, особенно усилившись в годы польского мятежа 1863-1864 гг. Свои революционные идеи князь продолжал прекрасно совмещать с научной деятельностью. Поездка за границу в 1872 году окончательно сформировала политический облик Петра Алексеевича. По возвращению он через некоторое время был арестован и заключён в тюрьму. Тем не менее, Кропоткину через некоторое время удалось бежать из заключения и надолго покинуть Россию. После этого он окончательно с головой ушёл в революционную деятельность, к которой давно тяготел. Князь стал большим сторонником взглядов Пьера-Жозефа Прудона, признанного основателя анархизма. Кропоткин развил многие взгляды этого человека и пытался адаптировать их к отечественным условиям. При этом он умудрился напугать своими взглядами даже достаточно либеральное французское общество, поэтому подвергся очередному заключению. К несчастью для Кропоткина, ему удалось дожить до того момента, когда анархические теории стали практикой. Революционные матросы, которых он встретил на вокзале после возвращения на Родину, ужаснули теоретика-анархиста, который столько лет лелеял мечту о красивой идее безгосударственности. Февраль 1917 года многих поднимал на необыкновенную высоту, однако разочарованный Кропоткин отказывался от интересных политических предложений. Не изменил он своё мнение и после октябрьских событий, приведших к власти большевиков. В феврале 1921 года легендарный князь тихо умер в старинном городке Дмитрове, в котором старался незаметно провести последние годы жизни. Несмотря на пышные похороны, которые ему устроили большевики, факт оставался фактом – Кропоткина добила встреча с практикой его взглядов, а в новом советском мире он не видел себе места. На фото: Князь Кропоткин в своём рабочем кабинете