МО: бойцы ВСУ заминировали емкости с токсичными веществами под Донецком

Gilles Bader/Keystone Press Agency https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Украинские войска обложили взрывчаткой емкости с токсичными веществами на территории коксохимического завода в Авдеевке в ДНР.