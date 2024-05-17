Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы с мирным планом Зеленского

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, как пояснил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, такое решение было принято из-за того, что документ предусматривал признание только одного «мирного плана» президента Владимира Зеленского.