Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы с мирным планом Зеленского

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, как пояснил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, такое решение было принято из-за того, что документ предусматривал признание только одного «мирного плана» президента Владимира Зеленского.
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