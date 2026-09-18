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Пенсионеры в Москве получают пенсию более 27 тысяч рублей

Пенсионеры в Москве получают пенсию более 27 тысяч рублей

Но только при условии десяти лет регистрации в столице Одно из главных преимуществ регистрации в Москве — повышенная доплата к пенсии.

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