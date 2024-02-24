Никита Нагорный: «Наш президент делает все для спорта, не знаю, что еще нужно попросить. Россия сегодня имеет нереальные возможности»

«Наш президент сегодня делает все, я не знаю, что еще нужно попросить. У нас большое количество людей сегодня работает на то, чтобы предоставлять возможности, и Россия сегодня имеет нереальные возможности.
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