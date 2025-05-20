Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Савченко

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко, соответствующий проект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
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