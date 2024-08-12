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Прокуратура расследует несчастный случай с токарем в поселке Буланаш

Прокуратура расследует несчастный случай с токарем в поселке Буланаш

Артемовская городская прокуратура проводит проверку из-за несчастного случая на производстве в обособленном подразделении «Машиностроительный завод» в поселке Буланаш АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания».

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