Прокуратура расследует несчастный случай с токарем в поселке Буланаш

Артемовская городская прокуратура проводит проверку из-за несчастного случая на производстве в обособленном подразделении «Машиностроительный завод» в поселке Буланаш АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания».
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