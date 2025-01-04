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Исследование: социальные связи определяют алкогольные привычки независимо от возраста

В новом исследовании, опубликованном в журнале «Alcohol, Clinical and Experimental Research», ученые пришли к выводу, что социальные связи играют ключевую роль в формировании индивидуального поведения в отношении употребления алкоголя.

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