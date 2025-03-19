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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду перед Данией: «Работаем на победу! »

Роналду перед Данией: «Работаем на победу! »

Команды сыграют в 1/4 финала Лиги наций 20 и 23 марта в Копенгагене и Лиссабоне соответственно. «Работаем на победу! », – написал форвард сборной Португалии.

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