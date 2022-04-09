Газета.ру

6 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Нарколог Брюн заявил, что смешивание кофеина с алкоголем не оказывает отрезвляющего действия

Нарколог Брюн заявил, что смешивание кофеина с алкоголем не оказывает отрезвляющего действия

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что смешивание кофеина с алкоголем не поможет протрезветь и представляет угрозу для жизни и здоровья, передает РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх