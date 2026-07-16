Япония меняет правила игры: финансовая реформа приближает запуск биткоин-ETF

Япония сделала важный шаг к развитию регулируемого рынка цифровых активов. 15 июля 2026 года власти страны приняли масштабные поправки к Закону о финансовых инструментах и биржах, создав новую правовую основу для криптовалют.
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