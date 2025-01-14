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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Донецком направлении СВО

Расчеты РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Донецком направлении СВО

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку «Град» и нанесли огневое поражение по целям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений российской армии.

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