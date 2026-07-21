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Татар-информ

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Автомобили КАМАЗа победили в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана»

Автомобили КАМАЗа победили в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Автомобили КАМАЗ поколения К5, а также грузовики КАМАЗ Компас 5, Компас 9 и Компас 12 вошли в число лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан – 2026».

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