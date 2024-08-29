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Калужские новости

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В Калуге отреставрировали паровоз в сквере ВЛКСМ

В Калуге отреставрировали паровоз в сквере ВЛКСМ

Ретро-паровоз, установленный в сквере ВЛКСМ в Калуге, отремонтировали и «освежили». Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, реставрацией занялись волонтеры одного из калужских предприятийРетро-паровоз, установленный в сквере ВЛКСМ в Калуге, отремонтировали и «освежили».

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