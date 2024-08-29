В Калуге отреставрировали паровоз в сквере ВЛКСМ

Ретро-паровоз, установленный в сквере ВЛКСМ в Калуге, отремонтировали и «освежили». Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, реставрацией занялись волонтеры одного из калужских предприятийРетро-паровоз, установленный в сквере ВЛКСМ в Калуге, отремонтировали и «освежили».