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Nvidia's $250 Billion OpenAI Guarantee Puts AI Capex Concerns Back in Focus

Nvidia is in early talks to provide up to $250 billion in financing guarantees to help OpenAI lease computing capacity from a planned $500 billion, 10-gigawatt data center facility in Ohio, according to Bloomberg, citing people familiar with the matter.

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