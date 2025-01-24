Братчанина оштрафовали на 100 тысяч за взятку психиатру-наркологу

В Падунском районном суде Братска мужчина был осужден за дачу взятки в размере 10 000 рублей за поддельные медицинские документы для продления разрешения на хранение и ношение оружия, сообщили в пресс-службе суда.
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