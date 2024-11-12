Взрывы в Харькове, Запорожье, Сумах и Киеве уничтожают системы ПВО и ключевые объекты, удары по Украине на сегодня, 12 ноября Юлия СоколоваС вечера понедельника продолжается массированная атака российских БПЛА.
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