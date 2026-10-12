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Царьград

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В Прикамье за неделю ОРВИ заболели более 13 тысяч человек

В Прикамье за неделю ОРВИ заболели более 13 тысяч человек

За неделю с 5 по 11 октября 2026 года в Пермском крае зарегистрировали 13 341 случай ОРВИ, что несколько меньше показателя предыдущей недели — 13 910 случаев.

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