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В Томске задержаны мать и дочь, похитившие более 3,8 млн рублей у воспитанницы детского дома

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Томской области задокументирована и пресечена преступная деятельность двух местных жительниц, матери и дочери, которые совершили мошенничество в отношении воспитанницы детского дома, являющейся инвалидом с детства.

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