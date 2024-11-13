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10 продуктов из СССР, которые мы уже никогда не попробуем

10 продуктов из СССР, которые мы уже никогда не попробуем

Пустим скупую слезу гастрономической ностальгии. В детском кафе в Тбилиси. СССР, 1986 г., фото: РИА НовостиПлавленый сыр «Янтарь» В СССР взрослые и дети в основном обожали два вида плавленного сыра — «Дружбу» и «Янтарь».

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Комментарии
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ТН
Т Н
Прессованный фруктовый чай - это такая вкуснятина, ващще!!! Он был такой… упругий и при этом податливый, как мягкие ириски, его откусывали и жевали, посасывая, вкус и аромат - просто обалденные!!!
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