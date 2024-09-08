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Симоньян: США ввели санкции против RT из-за успеха телеканала

Симоньян: США ввели санкции против RT из-за успеха телеканала

Американские власти приняли решение ввести санкции против российских СМИ RT и «России сегодня». Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» озвучила, почему это было сделано.

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