«Тот, кто будет быстрым практически везде»: Грязин назвал пилота, за которым следит в WRC

СоцсетиРоссийский раллист Николай Грязин, выступающий в составе заводской командой Lancia Corse HF в чемпионате мира по ралли WRC2 за рулём Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, рассказал, за кем следит в категории WRC.
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