Две группы иностранных наемников ВСУ уничтожены в Харьковской области Российские военные уничтожили две группы иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Харьковской области.
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