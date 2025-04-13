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Российские военные уничтожили иностранных наемников в Харьковской области

Российские военные уничтожили иностранных наемников в Харьковской области

Две группы иностранных наемников ВСУ уничтожены в Харьковской области Российские военные уничтожили две группы иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Харьковской области.

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