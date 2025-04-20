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Политолог Чже Сун Хун: Трамп продолжит добиваться мира на Украине

Политолог Чже Сун Хун: Трамп продолжит добиваться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп после пасхального перемирия продолжит добиваться окончания украинского конфликта, считает заведующий кафедрой российских исследований южнокорейского Университета иностранных языков Хангук (HUFS) Чже Сун Хун.

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