Губернатор Челябинской области рассказал на Иннопроме-24 о развитии робототехники в регионе

8 июля 2024 года в Екатеринбурге, в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул важность робототехники как системообразующего направления для России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии