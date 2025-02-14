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Царьград

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Лейтенант Белоусов из гранатомёта уничтожил больше 10 диверсантов ВСУ

Лейтенант Белоусов из гранатомёта уничтожил больше 10 диверсантов ВСУ

Несмотря на численное превосходство врага, подразделение Белоусова заняло позиции и пошло в атаку.Русский боец лейтенант Эдуард Белоусов обнаружил на фронте диверсионно-разведывательную группу и ликвидировал её.

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Амара Карпова
ГЕРОЙ❤️❤️❤️
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