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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слишкович о последнем месте «Оренбурга»: «Я настроен оптимистично. Уверен, команда может спастись от вылета» 

Тренер оренбуржцев высказался после матча с «Ахматом» (0:1). После 18 туров «Оренбург» занимает в таблице последнее место.

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