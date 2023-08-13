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Джеймс Харден не хочет играть за «Филадельфию» и не собирается приезжать в тренировочный лагерь (The Athletic)

По информации The Athletic, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден по-прежнему не намерен выступать за команду в предстоящем сезоне.

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